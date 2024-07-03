Поиск

Морской порт Новороссийска работает в штатном режиме после атаки ВСУ

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Морской порт Новороссийска после атаки безэкипажных катеров ВСУ минувшей ночью работает в штатном режиме, сообщили "Интерфаксу" в администрации города.

"Судоходство в порту Новороссийска после атаки безэкипажных катеров минувшей ночью не нарушено. Порт работает в штатном режиме", - сказали в администрации.

Минувшей ночью в акватории Цемесской бухты была отражена атака безэкипажных катеров. Власти города рекомендовали жителям не находиться на открытом пространстве около моря.

К настоящему времени обследование Цемесской бухты и прибрежной полосы в Новороссийске завершено. Пострадавших нет. На данный момент установлены незначительные повреждения в одной квартире и двух коммерческих помещениях.

ВСУ Новороссийск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Арестованный гражданин Франции Винатье собирал данные в сфере военной деятельности РФ

ФАС выдала предупреждение операторам связи за взимание дополнительной платы в Крыму

ФАС выдала предупреждение операторам связи за взимание дополнительной платы в Крыму

Муфтият Дагестана временно запретил ношение никаба в республике

Муфтият Дагестана временно запретил ношение никаба в республике
Дело Baring Vostok

Осужденный в РФ условно фигурант дела Baring Vostok Дельпаль объявлен в розыск

Правительство внесло в Думу поправки ко второму чтению налогового законопроекта

Российские военные сбили за ночь 10 дронов ВСУ над тремя регионами РФ

Атаку безэкипажных катеров отражают в Новороссийске

Что произошло за день: вторник, 2 июля

Суд признал супругов Невзоровых участниками экстремистского объединения

Дюков ждет, что технезависимость нефтяников даст машиностроителям заказы еще на 1 трлн рублей

Дюков ждет, что технезависимость нефтяников даст машиностроителям заказы еще на 1 трлн рублей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });