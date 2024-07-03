Морской порт Новороссийска работает в штатном режиме после атаки ВСУ

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Морской порт Новороссийска после атаки безэкипажных катеров ВСУ минувшей ночью работает в штатном режиме, сообщили "Интерфаксу" в администрации города.

"Судоходство в порту Новороссийска после атаки безэкипажных катеров минувшей ночью не нарушено. Порт работает в штатном режиме", - сказали в администрации.

Минувшей ночью в акватории Цемесской бухты была отражена атака безэкипажных катеров. Власти города рекомендовали жителям не находиться на открытом пространстве около моря.

К настоящему времени обследование Цемесской бухты и прибрежной полосы в Новороссийске завершено. Пострадавших нет. На данный момент установлены незначительные повреждения в одной квартире и двух коммерческих помещениях.