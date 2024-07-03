В Туве горят леса на площади 2,5 тыс. га

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Двадцать пять действующих природных пожаров зарегистрировано в Туве, в огне – почти 2,5 тыс. га леса, сообщил в среду глава республики Владислав Ховалыг.

"Сегодня удалось ликвидировать относительно крупное возгорание в лесах Чаа-Хольского района. Локализации одного из пожаров удалось добиться в Тандинском районе. Также сегодня локализовано возгорание в заповеднике "Азас", - написал Ховалыг в своем телеграм-канале.

Он отметил, что осадки облегчили работу пожарным. "Погода начинает играть на руку нашим силам. Возник только один новый лесной пожар. До этого из-за жары и сухих гроз мы постоянно регистрировали новые возгорания", - пояснил глава республики.

В то же время облачность затрудняет использование авиации при тушении лесных пожаров. "Но осадки прибили пламя. Из-за дождей многие возгорания не горят активно, а по большей части тлеют", - написал Ховалыг.

Он добавил, что за последние сутки в Туве существенно нарастили группировку сил: в тушении в настоящее время задействованы 325 человек.

Ранее сообщалось, что в Туве объявили режим ЧС из-за лесных пожаров.