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Вильфанд рассказал о жаркой погоде в регионах России

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Жара до плюс 40 градусов установилась на юге и северо-западе европейской части России, в Приволжском федеральном округе, регионах Сибири и Дальнего Востока, сообщил в среду "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"На юге европейской России очень жаркая погода, плюс 35 - плюс 39. В Астраханской области плюс 40 - плюс 41 - такая погода, которая в Египте не наблюдается. В Краснодарском крае плюс 35 - плюс 39, в Крыму аналогичная ситуация. В приморских городах чуть-чуть пониже, но все равно до 37 градусов", - сказал он.

"Супержаркая погода" прогнозируется на юге Красноярского края, в Хакасии, Тыве, Забайкалье, где температуры будут до плюс 37 градусов. В течение ближайших дней высокая температура будет в Центрально-Черноземных областях. Так, до плюс 37 градусов будет в Воронежской и Липецкой областях. В Ростовской области температура будет подниматься до плюс 38 градусов.

"Жара установилась во всем Приволжском федеральном округе. Там температура плюс 30 - плюс 37 градусов. От Кировской до Оренбургской области температура - вот такие температуры плюс 32 - плюс 37 градусов, что на 6-8 градусов выше нормы", - уточнил ученый.

Жаркая погода с температурой до плюс 32 градусов будет на юге Якутии, в Бурятии прогнозируется до плюс 37 градусов.

Очень жаркая погода устанавливается на юге Северо-Западного федерального округа. Так, в Коми - до плюс 35 градусов, на юге Архангельской области температура выше плюс 35 градусов.

Гидрометцентр Роман Вильфанд
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