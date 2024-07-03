Суд по иску Генпрокуратуры взыскал в пользу РФ спиртзавод в Тамбовской области

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Тамбовский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бизнесмену Юрию Шефлеру и подконтрольным ему компаниям, сообщили в среду "Интерфаксу" в судебных органах региона.

"Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Иск удовлетворен", - сказал собеседник агентства.

Согласно иску Генпрокуратуры, текст которого имеется в распоряжении "Интерфакса", деятельность Шефлера признана экстремистской.

"В ходе осуществления надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремизму Генеральной прокуратурой РФ установлено объединение, деятельность которого подлежит признанию экстремистской и запрету в установленном законом порядке. В него входят российский олигарх Шефлер, а также подконтрольные ему люксембургские компании - Amber Beverage Group Holdings и Stoli Group", - говорится в иске.

В частности, по мнению Генпрокуратуры, Шефлер поощряет обстрелы российских регионов со стороны украинской армии, ведет активную информационную поддержку киевского режима, а подконтрольные ему компании осуществляют финансирование украинского фонда, который направляет средства на нужды Вооруженных сил Украины.

При этом часть активов Шефлера находится на территории России.

Так, в Тамбовской области функционирует спиртзавод АО "Амбер Талвис" мощностью 10 тыс. декалитров в сутки. По данным Генпрокуратуры, его капитализация превышает 2 млрд рублей, ежегодная выручка - 1,5 млрд рублей, а валовая прибыль - 700 млн рублей.

"Дивиденды обществом не выплачиваются. Вместо этого его прибыль во исполнение кредитного соглашения, заключенного с Amber Beverage Group, перечисляется за рубеж в пользу участников экстремистского объединения. Объем таких финансовых операций за 2019-2022 годы превысил 1,6 млрд рублей", - говорится в материалах иска.

Шефлер также владеет расположенными в Калининграде АО "СПИ-РВВК" и его дочерним обществом - ООО "РВВК".

Как отмечает Генпрокуратура, в собственности данных компаний находятся значительные имущественные комплексы, которые в случае их продажи могут кратно увеличить капитал членов противоправной группы и тем самым пополнить "экстремистскую казну".

"С учетом изложенного, принадлежащее участникам экстремистского объединения имущество, включающее акции АО "Амбер Талвис", АО "СПИ-РВВК" и доли в уставном капитале ООО "РВВК", подлежит обращению в федеральную собственность", - говорится в материалах иска.

Кроме того, Генпрокуратура просила наложить арест на движимое и недвижимое имущество Шефлера, включая денежные средства, находящиеся на счетах в банках.

"Амбер Талвис", по данным на его сайте, занимается выпуском этилового ректификованного спирта из пищевого сырья (сортов "Люкс" и "Альфа"), входит в число крупных производителей алкогольной продукции в России.

АО "СПИ-РВВК", по данным ЕГРЮЛ, занимается арендой и управлением недвижимостью. Выручка компании в 2023 году составила почти 10 млн рублей, чистая прибыль - 8 млн рублей. ООО "РВВК" имеет аналогичный профиль деятельности, выручка компании в прошлом году была равна 19 млн рублей, чистая прибыль - 3,5 млн рублей.

Amber Beverage Group (Люксембург) объединяет производственные и торговые предприятия, специализирующиеся на алкогольной продукции: "Амбер Пермалко" (Пермь), АО "Амбер Талвис" (Тамбовская область), AS Remedia (Эстония), Amber Latvijas balzams (Латвия) и Fabrica de Tequilas Finos (Мексика).