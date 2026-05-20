Бывшие активы Шефлера в Калининграде выставлены на продажу за 1,1 млрд рублей

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Росимущество объявило аукционы по продаже контрольного пакета акций бывшего ликероводочного завода АО "СПИ-РВВК" (Калининград), ранее принадлежавшего основателю SPI Group Юрию Шефлеру (российский суд признал его и его компании экстремистским объединением), а также 100% долей ООО "РВВК" (Калининград, "дочка2 АО "СПИ-РВВК"), сообщает портал ГИС "Торги".

В частности, на аукцион выставлены 69,49% акций АО "СПИ-РВВК". Начальная цена актива составляет 557 млн рублей, шаг аукциона - 27,85 млн рублей. Заявки на участие принимаются до 15 июня, торги запланированы на 18 июня. Победитель должен подписать контракт в течение пяти рабочих дней после подведения итогов.

Размер уставного капитала АО "СПИ-РВВК" составляет более 80,4 млн рублей.

Вторым лотом на торги выставлены 100% долей ООО "РВВК". Начальная цена актива равна 543,78 млн рублей, шаг аукциона - 27,18 млн рублей. Заявки на участие принимаются до 15 июня, торги запланированы на 18 июня. Победитель должен подписать контракт в течение пяти рабочих дней после подведения итогов. Размер уставного капитала ООО "РВВК" превышает 84,46 млн рублей.

Ликероводочный завод "СПИ-РВВК" прекратил работу в 2012 году. В настоящее время АО и его "дочка", по данным ЕГРЮЛ, занимаются арендой и управлением собственным и арендованным недвижимым имуществом.

Тамбовский районный суд в июле 2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры к теперь уже бывшему владельцу водочных марок "Московская" и "Столичная" Шефлеру и подконтрольным ему компаниям об обращении имущества в доход государства из-за осуществления бизнесменом экстремистской деятельности. В частности, суд обратил в доход государства акции тамбовского спиртового завода АО "Амбер Талвис", АО "СПИ-РВВК" и доли в уставном капитале ООО "РВВК", последние два актива в мае текущего года были оценены в 1,1 млрд рублей.

Принадлежащие Росимуществу 72,87% акций АО "Амбер Талвис" также выставлены на торги по начальной цене 3,89 млрд рублей, они пройдут 18 июня.