"ИрАэро" по ряду причин задержала шесть рейсов из Сочи в Турцию

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "ИрАэро" в среду задержала шесть рейсов из Сочи в Стамбул и Анталью более чем на 10 часов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе перевозчика.

"К настоящему времени два рейса из шести уже состоялись за счет перегона в Сочи резервного судна из "Домодедово". До конца среды мы все рейсы (задержанные - ИФ) выполним. В расписание войдем со следующих суток", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, причинами сбоя в расписании стали сразу несколько факторов: неисправность самолета и, как следствие, перегон резервного борта, длительное обслуживание в аэропортах из-за большой загруженности, забастовка авиадиспетчеров в Анталье.

Он заверил, что пассажиров заранее оповестили о задержке рейсов, а тем, кто ждал вылета в аэропорту Сочи, были оказаны "все услуги в полном соответствии с федеральными авиационными правилами".