Забастовка в аэропорту Антальи продолжится до середины июля

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Забастовка авиадиспетчеров в аэропорту Антальи, которая привела к задержкам многих рейсов, в том числе в Россию, будет продолжена с 3 по 15 июля, пишет Turizm Gazetesi.

Участники акции под названием "Работа без инициативы" (IAC) требуют повышения зарплат и улучшения условий труда. Поскольку после первых дней забастовки власти проигнорировали требования Союза авиадиспетчеров, протестующие решили ее продолжить в период с 3 по 14 июля. "Это может вновь нарушить работу аэропорта и привести к задержкам рейсов", - пишет издание.

Как отметили в Союзе авиадиспетчеров, власти не приняли никаких усилий для решения проблемы: "Были даны обещания рассмотреть все наши требования, однако никакой работы проведено не было".

Как отметили в Российском союзе туриндустрии, сейчас аэропорт Антальи несет пиковые нагрузки, которые существенно выше, чем годом ранее.

"Задержки рейсов могут длиться от 3 до 14 часов, были факты переноса вылетов даже на сутки. Из-за долгого ожидания авиакомпании вынуждены дозаправлять топливом воздушные суда, что приводит к дополнительным задержкам. Увы, часть пассажиров испытывают неудобства, так как самолеты ожидают вылета фактически уже после регистрации рейса и окончания посадки на борт", - рассказал вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

В случае отмены или переноса рейсов он посоватовал пассажирам обращаться к представителям своей авиакомпании или к представителям аэропорта, обслуживающим перевозчика.

"Также у пассажиров всегда есть право возврата без штрафа неиспользованной части билета, но надо понимать, что новый билет может стоить дороже. Поэтому самое разумное, наверное, все-таки использовать перелет, пусть даже с перенесенным временем вылета", - пояснил эксперт.

Горин напомнил, что, в соответствии с федеральными авиационными правилами, в течение 2 часов после задержки авиакомпании должны предоставлять пассажирам прохладительные напитки, а через 4 часа - горячее питание. В случае, если рейс задерживается более чем на 6 часов ночью и на 8 часов днем, людей должны заселить в гостиницу.

Российские туристы в конце июня столкнулись с задержками вылетов в Анталью из разных городов, некоторые рейсы не могли вылететь на отдых или вернуться в Россию более суток, а пассажиры толпились у гейтов в ожидании вылета.