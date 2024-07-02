Поиск

Забастовка в аэропорту Антальи продолжится до середины июля

Забастовка в аэропорту Антальи продолжится до середины июля
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Забастовка авиадиспетчеров в аэропорту Антальи, которая привела к задержкам многих рейсов, в том числе в Россию, будет продолжена с 3 по 15 июля, пишет Turizm Gazetesi.

В миреАэропорт Антальи задерживает рейсы из-за забастовки диспетчеровАэропорт Антальи задерживает рейсы из-за забастовки диспетчеровЧитать подробнее

Участники акции под названием "Работа без инициативы" (IAC) требуют повышения зарплат и улучшения условий труда. Поскольку после первых дней забастовки власти проигнорировали требования Союза авиадиспетчеров, протестующие решили ее продолжить в период с 3 по 14 июля. "Это может вновь нарушить работу аэропорта и привести к задержкам рейсов", - пишет издание.

Как отметили в Союзе авиадиспетчеров, власти не приняли никаких усилий для решения проблемы: "Были даны обещания рассмотреть все наши требования, однако никакой работы проведено не было".

Как отметили в Российском союзе туриндустрии, сейчас аэропорт Антальи несет пиковые нагрузки, которые существенно выше, чем годом ранее.

"Задержки рейсов могут длиться от 3 до 14 часов, были факты переноса вылетов даже на сутки. Из-за долгого ожидания авиакомпании вынуждены дозаправлять топливом воздушные суда, что приводит к дополнительным задержкам. Увы, часть пассажиров испытывают неудобства, так как самолеты ожидают вылета фактически уже после регистрации рейса и окончания посадки на борт", - рассказал вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

В случае отмены или переноса рейсов он посоватовал пассажирам обращаться к представителям своей авиакомпании или к представителям аэропорта, обслуживающим перевозчика.

"Также у пассажиров всегда есть право возврата без штрафа неиспользованной части билета, но надо понимать, что новый билет может стоить дороже. Поэтому самое разумное, наверное, все-таки использовать перелет, пусть даже с перенесенным временем вылета", - пояснил эксперт.

Горин напомнил, что, в соответствии с федеральными авиационными правилами, в течение 2 часов после задержки авиакомпании должны предоставлять пассажирам прохладительные напитки, а через 4 часа - горячее питание. В случае, если рейс задерживается более чем на 6 часов ночью и на 8 часов днем, людей должны заселить в гостиницу.

Российские туристы в конце июня столкнулись с задержками вылетов в Анталью из разных городов, некоторые рейсы не могли вылететь на отдых или вернуться в Россию более суток, а пассажиры толпились у гейтов в ожидании вылета.

Дмитрий Горин РСТ Анталья Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕС снизил импорт энергоносителей в I квартале в объемном и денежном выражении

ЕС снизил импорт энергоносителей в I квартале в объемном и денежном выражении

ЦБ не увидел в действиях "Цифра брокер" в январе манипулирования ценой акций СПБ биржи

Акционеры СПБ биржи решили не выплачивать дивиденды за 2023 год

Акционеры СПБ биржи решили не выплачивать дивиденды за 2023 год

Дюков ждет, что технезависимость нефтяников даст машиностроителям заказы еще на 1 трлн рублей

Дюков ждет, что технезависимость нефтяников даст машиностроителям заказы еще на 1 трлн рублей

Аналитики допустили рост S&P 500 ближе к 7000 пунктов в 2025 году на надеждах на ИИ

Аналитики допустили рост S&P 500 ближе к 7000 пунктов в 2025 году на надеждах на ИИ

Brent подорожала до $86,8 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });