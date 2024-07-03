Житель Крыма получил 16 лет колонии за подготовку к теракту и госизмену

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима жителя Крыма Константина Солдатова, признав его виновным в госизмене и подготовке теракта, сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что Солдатов согласился выполнять задания сотрудника ГУР МО Украины (военная разведка - ИФ). 29 июля 2023 года Солдатов получил задание достать из тайника в Крыму взрывчатые вещества и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. В тот же день он забрал все содержимое из тайника и хранил у себя до момента задержания 1 сентября 2023 года.

Приговор вынесен по ст. 275 (госизмена), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (подготовка к теракту) , п. "в" ч. 3 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 (попытка изготовления самодельного взрывного устройства) УК РФ.