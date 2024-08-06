Житель Крыма заочно приговорен к 18 годам заключения за госизмену

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Суд заочно признал жителя Крыма виновным в государственной измене и приговорил его к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

"В суде установлено, что в феврале 2022 года подсудимый, пройдя обучение, вступил в специальное подразделение ВСУ, получил военную форму и огнестрельное оружие. С указанного периода он принимает участие в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале прокуратуры Крыма.

Уточняется, что противоправные действия подсудимого были выявлены сотрудниками ФСБ, от следствия он скрылся и объявлен в международный розыск.

В дополнение к основному наказанию суд ограничил осужденному свободу после выхода из колонии на 1 год 9 месяцев.