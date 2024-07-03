Акцизы на крепкий алкоголь предложено индексировать в 2025 году на 4,7%

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Ставки акцизов на крепкий алкоголь в 2025 году по сравнению с 2024 годом могут вырасти на 4,7%, на вино - на 4,6%, следует из поправок ко второму чтению законопроекта о совершенствовании налоговой системы, с которыми ознакомился "Интерфакс". Эти поправки в Госдуму внесло правительство.

Ставки акцизов на большую часть алкогольной продукции в 2025-2026 годах могут быть выше, чем предусмотрено на этот период принятым в конце прошлого года ФЗ-539.

Так, акциз на этиловый спирт и крепкий алкоголь в 2025 году предлагается установить на уровне 673 рубля за 1 литр (в ФЗ-539 - 669 рублей), в 2026 году - 700 рублей (696 рублей). На 2027 год предложена ставка в 728 рублей за 1 литр. В 2024 году ставка составляет 643 рубля. Таким образом, в 2025 году по сравнению с 2024 годом индексация акциза может составить 4,7%.

Акциз на вина (за исключением фруктовых) в 2025 году предлагается повысить до 113 рублей (112 рублей) за литр, в 2026 году - до 118 рублей (116 рублей) соответственно. В 2027 году акциз предусмотрен в 123 рубля. В 2024 году акциз составляет 108 рублей. Из этого следует, что в 2025 году по сравнению с 2024 годом акциз может быть проиндексирован на 4,6%.

По крепленым винам в 2025 году акциз повышается до 148 рублей с утвержденных ранее 147 рублей, на 2026 год - до 154 рублей со 153 рублей. На 2027 год - 160 рублей за 1 литр. В 2024 году - 141 рубль.

Ставки акциза на игристые вина в 2025 году могут составить 125 рублей (124 рубля) за 1 литр, в 2026 году - 130 рублей (129 рублей), в 2027 году - 135 рублей за 1 литр. В 2024 году акциз составляет 108 рублей.

Акцизы на такие напитки, как сидр, пуаре и медовуха, по сравнению с ранее утвержденными показателями не изменятся: в 2025 году - 27 рублей за литр, в 2026 - 28 рублей, в 2027 - 29 рублей. На утвержденном ранее уровне предлагается сохранить и ставки акциза на пиво. Акциз на пиво и пивные напитки крепостью от 0,5 до 8,6 градуса в 2025 году составит 27 рублей, в 2026 году - 28 рублей, в 2027 году - 29 рублей за 1 литр. Пиво крепостью выше 8,6 градуса в 2025 году будет облагаться акцизом в 51 рубль, в 2026 году - 53 рубля, в 2027 году - 55 рублей за 1 литр.

Согласно поправкам, акциз на табак в 2025 году предлагается установить в 4 657 рублей за 1 кг (ранее была утверждена ставка в 4 626 рублей), в 2025 году - 4 843 рубля (4 811 рублей), в 2027 году - 5 037 рублей. Акциз на сигары в 2025 году может вырасти до 315 рублей за штуку (313 рублей), в 2026 году - до 328 рублей (326 рублей), в 2027 году составит 341 рубль.

Предложено повысить и акцизы на сигареты и папиросы. Предполагается, что в 2025 году ставка будет на уровне 2 945 рублей за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4 тыс. рублей за 1 тыс. штук (2 926 рублей за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 973 рублей за 1 тыс. штук), в 2026 году - 3 063 рубля за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4 160 рублей за 1 тыс. штук (3 043 рубля за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4 132 рублей за 1 тыс. штук), в 2027 году - 3 186 рублей за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4 326 рублей за 1 тыс. штук.

Акциз на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, в 2025 году может повыситься до 9 807 рублей за 1 кг (9 742 рубля), в 2025 году - до 10 199 рублей (10 132 рубля), в 2027 году предложено установить его на уровне 10 607 рублей за 1 кг.

Ставки акциза на жидкости для электронных систем доставки никотина предложено не менять по сравнению с прежде установленным уровнем: на 2025 год - 44 рубля за 1 мл, на 2026 году - 46 рублей. В 2027 году она может составить 48 рублей за 1 мл.