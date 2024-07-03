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Минфин предложил выровнять НДФЛ на ЦФА и классические ценные бумаги

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок к законопроекту о совершенствовании налоговой системы, который включает в себя механизм выравнивания взимания НДФЛ на цифровые финансовые активы (ЦФА) и классические ценные бумаги, следует из сообщения Минфина.

"Выравнивание налоговых условий для операций с цифровыми финансовыми активами с операциями с ценными бумагами – ставки по НДФЛ устанавливаются не выше 15%", - говорится в перечне ключевых изменений ко второму чтению.

С инициативой о выравнивании НФДЛ в этом случае ранее выступил глава РСПП Александр Шохин. "На данный момент доходы от ЦФА планируется облагать по повышенным прогрессивным ставкам. Мы считаем, что доходы от ЦФА нужно приравнять к налогообложению классических ценных бумаг, чтобы стимулировать использование ЦФА", - отметил Шохин на заседании экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"Я слышу, что вы говорите, что не должно быть дестимулирующего эффекта от прогрессивной шкалы НДФЛ, но здесь вопрос просто требует более предметного обсуждения, потому что бывают разные виды ЦФА. Надо четко понимать: что мы хотим выравнивать и по отношению к чему, и сравнивать налогообложение НДФЛ", - сказал замминистра финансов Алексей Сазанов.

Сейчас ставка НДФЛ с доходов от операций с ЦФА для резидентов составляет 13% и 15% при превышении налогооблагаемой базы более 5 млн руб. в год. Для нерезидентов – 15% и 30% в зависимости от вида ЦФА.

НДФЛ уплачивают налоговые агенты – операторы по обмену и выпуску ЦФА.

Правительство РФ Госдума Минфин РСПП Александр Шохин
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