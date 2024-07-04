Чемезов сообщил о планах запустить в Индии производство порохов

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Россия планирует запустить в Индии производство порохов для нужд предприятий, которые по лицензии производят танковые боеприпасы, сообщил через пресс-службу глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Для обеспечения высочайшей степени локализации выпуска снарядов "Манго" в дальнейшем планируется запустить производство порохов на территории Индии", - сказал он.

"Ростех" сообщил, что "Рособоронэкспорт" подготовил мощности для производства в Индии выстрелов 3ВБМ17 "Манго" с бронебойным подкалиберным снарядом.

Выстрел "Манго" калибром 125-мм предназначен для ведения огня из пушек танков Т-72 и Т-90. Различные модификации этих боевых машин стоят на вооружении Сухопутных сил Индии.