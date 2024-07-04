Директору ФСИН вынесли представление из-за роста числа побегов из колоний-поселений

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура в связи с ростом числа побегов из колоний-поселений проверила работу ФСИН по ведомственному контролю над этими учреждениями и в результате вынесла представление директору службы Аркадию Гостеву, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Проверка выявила нарушения законодательства в сфере обеспечения надзора за отбывающими наказания лицами и профилактики их противоправного поведения. Представление Гостеву вынесли с целью устранения выявленных недостатков, способствовавших им причин и условий. О ситуации Генпрокуратура проинформировала министра юстиции Константина Чуйченко.

После этого ФСИН приняла "конкретные меры организационного и практического характера по исполнению требований прокуратуры".

"В результате по итогам пяти месяцев текущего года удалось снизить число побегов из колоний-поселений более чем в три раза", - констатировало надзорное ведомство.