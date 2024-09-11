Генпрокуратура намерена усилить контроль за учреждениями ФСИН

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ намерен обязать подчиненных в ходе проверок учреждений ФСИН особое внимание уделять фактам применения сотрудниками учреждения физической силы, пресекать случаи предоставление необоснованных привилегий заключенным.

Проект соответствующего приказа генпрокурора РФ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

"Прокурорам, осуществляющим надзор за исполнением законов в следственных изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов, военным прокурорам - на гауптвахтах, систематически, не реже одного раза в месяц, проверять состояние законности в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, осужденных", - говорится в проекте.

Прокуроры будут обязаны немедленно освобождать своим постановлением каждого заключенного под стражу без законных оснований, а также лиц, срок содержания которых под стражей истек.

"При проверках в исправительных и воспитательных колониях, тюрьмах, лечебных исправительных и лечебно-профилактических учреждениях, следственных изоляторах (...) на гауптвахтах первостепенное внимание уделять фактам применения администрациями указанных учреждений, должностными лицами (...) физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия; использования недозволенных мер воздействия; водворения в карцеры, дисциплинарные и штрафные изоляторы, одиночные камеры, помещения камерного типа", - говорится в документе.

Прокурорские проверки необходимо будет проводить в том числе в нерабочее время, при проведении в учреждениях обысков и досмотров. Также при проведении надзорных мероприятий прокуроры должны активно использовать возможности системы охранного телевидения.

Генпрокурор поручает подчиненным "пресекать случаи представления подозреваемым, обвиняемым и осужденным не предусмотренных законом льгот, передачи им полномочий администрации пенитенциарных учреждений".

В ходе проверок прокуроры должны будут личный прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных, в случае необходимости без присутствия сотрудников ФСИН.

"Отдельное внимание уделять соблюдению должностными лицами уголовно-исполнительной системы требований законодательства при посещении подозреваемых, обвиняемых и осужденных, выданных Российской Федерации, в том числе работниками дипломатических представительств и консульских учреждений", - говорится в проекте приказа.