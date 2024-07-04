Поиск

Российский суд удовлетворил иск "РусХимАльянса" к LBBW по гарантиям за Linde

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ООО "РусХимАльянс" (РХА, один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, совместное предприятие "Газпрома" и "РусГазДобычи") к немецкому земельному банку Landesbank Baden-Wurttemberg о взыскании гарантии за инжинирингового подрядчика Linde, который свернул работы в России под предлогом санкций.

"Иск удовлетворить полностью", - сообщается в арбитражной картотеке.

"РусХимАльянс", консорциум Linde и ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис" в 2021 году заключили ЕРС-контракт на строительство газоперерабатывающего завода в Ленинградской области. РХА перечислил Linde аванс, но та в мае 2022 года уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС.

Банки-гаранты отказались исполнять свои обязательства, поскольку платеж в адрес российской компании мог нарушить европейские санкции. "РусХимАльянс" подал в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти иски к Deutsche Bank (суд первой инстанции удовлетворил иск), Commerzbank AG, UniCredit Bank AG, Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wurttemberg.

Размер иска к BayernLB составляет 5 млрд рублей. Ранее суд наложил обеспечительные меры, арестовав имущество Landesbank Baden-Wurttemberg в пределах 52 млн евро.

Linde РусХимАльянс Landesbank Baden-Wurttemberg
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Банк России значимо повысит прогноз по инфляции на 2024 год

Рособрнадзор предложил устроить для депутатов тестовый пункт проведения ЕГЭ

Госдума запросила у СКР предложения по изменению миграционного законодательства

Госдума запросила у СКР предложения по изменению миграционного законодательства

Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО француза Винатье

Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО француза Винатье

Директору ФСИН вынесли представление из-за роста числа побегов из колоний-поселений

ВТБ в 2024 году ограничится тремя стратегиями работы с заблокированными активами

ВТБ обсуждает интеграцию Почта банка в свою структуру на горизонте 2026 года

ВТБ обсуждает интеграцию Почта банка в свою структуру на горизонте 2026 года

В список рекомендованных чиновникам машин включили модели "ГАЗа", Lada Largus и Xcite

В список рекомендованных чиновникам машин включили модели "ГАЗа", Lada Largus и Xcite
Военная операция на Украине

Минобороны сообщило об уничтожении "Искандером" МиГ-29 ВСУ на аэродроме Долгинцево

Кремль исключает посредничество Эрдогана на переговорах по Украине

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });