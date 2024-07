Кассация вернула в суд требование Русхимальянса к Linde о взыскании средств в случае продолжения исков с ее стороны

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Северо-Западного округа, рассмотрев кассационные жалобы "Русхимальянса" (РХА) и Linde, оставил в силе решение суда первой инстанции в части запрета германской Linde GmbH и ее материнской компании Linde PLC вести разбирательства в иностранных и российских судах, говорится в постановлении.

В то же время требование РХА, которое не учел суд первой инстанции о взыскании с Linde денежных средств в случае нарушения запрета, кассация направила на новое рассмотрение арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в ином судебном составе.

В остальном решение суда оставлено в силе, а кассационная жалоба Linde не удовлетворена.

Как сообщалось, в апреле арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области частично удовлетворил иск РХА в части запрета продолжения четырех процессов в третейском арбитраже Гонконга, а также запрета инициировать судебные разбирательства в международных и российских судах.

В частности, суд запретил Linde продолжать разбирательства с РХА в Гонконгском Международном Арбитражном Центре (HKIAC) и Высоком суде Специального административного района Гонконга (The High Court of the Hong Kong Special Administrative Region). Кроме того, Linde запрещено инициировать и продолжать иные арбитражные и судебные разбирательства в отношении "РусХимАльянса" за пределами России по спорам, вытекающим из контракта на проектирование, закупки и строительство газоперерабатывающего завода и технологических объектов общезаводского хозяйства в Усть-Луге. Речь идет среди прочего о требованиях по запрету "РусХимАльянсу" инициировать разбирательства в государственных судах на территории РФ.

На случай неисполнения решения суда РХА требовал взыскать с ответчиков 693 млн евро, 44 млрд рублей, 746 млн евро и 31 млрд рублей. В удовлетворении этой части заявления суд отказал.

"РусХимАльянс" (РХА, один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, совместное предприятие "Газпрома" и "РусГазДобычи") и консорциум Linde / ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис" в 2021 году заключили ЕРС-контракт на строительство газоперерабатывающего завода в Ленинградской области. РХА перечислил Linde аванс, но та в мае 2022 года уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС.

В рамках другого судебного разбирательства с группой Linde Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской в феврале взыскал с подрядчика в пользу "РусХимАльянса" задолженность по контракту на проектирование, закупку и строительство газоперерабатывающего завода и технологических объектов общезаводского хозяйства в Ленинградской области на 114 млрд рублей. Решено обратить взыскание на имущество в виде акций и долей участия в российских компаниях Linde.