В рамках нацпроекте "Семья" пообещали создать условия для детей в студобщежитиях

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Новый нацпроект "Семья", который начнет реализацию с 2025 года, будет включать в себя поддержку студенческих семей с детьми, в том числе, создание комнат матери и ребенка в вузах, а также условий для проживания с детьми в общежитиях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова

"Для решения вопросов поддержки студенческих семей сформируем в вузах систему единого окна. Планируем создание комнат матери и ребенка для временного присмотра за детьми, а также условий для проживания родителей с детьми в общежитиях", - сказала Голикова на Дне национальных приоритетов, который проходил в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ в четверг.

Она подчеркнула, что в рамках нацпроекта помощь будет оказываться как студентам, так и молодым преподавателям.

Голикова уточнила, что подобная поддержка должна позволить воспитывать ребенка, не прерывая обучения. Помощь будет оказываться со стороны учебного заведения, а также медицинских и социальных служб.

Вице-премьер напомнила, что была предоставлена возможность получать пособие по уходу за ребенком одновременно с заработной платой.

Ожидается, что этой мерой ежегодно воспользуется порядка 80 тыс. женщин. Также были увеличены размеры пособия по беременности и родам и пособия по уходу за ребенком, в 2025 году они составят 794 тыс. и 69 тыс. соответственно.

Голикова напомнила, что ранее было утверждена единая форма удостоверения многодетной семьи, а также с 1 июля заработал единый реестр многодетных. По данным вице-премьера, на данный момент в него внесены 2 млн 255 тысяч семей, но заполнение продолжится.