Матвиенко сообщила о разработке мер поддержки студенческих семей

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Совете Федерации подготовят закон о мерах поддержки студенческих семей, он должен быть внесен в парламент как можно скорее, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко.

"Я поручила комитету по науке и образованию подготовить закон о студенческой семье, где будет этот комплекс обязательных мер предусмотрен", - сказала Матвиенко на совещании в Совфеде по вопросам демографии.

По ее словам, министерство труда предложило очень хорошую инициативу - рассчитывать пособие по беременности и родам для студенток, аспиранток исходя не из уровня стипендии, а из МРОТ по каждому региону.

"В 10 раз вырастут пособия по беременности и родам для студенток. Эту меру мы тоже заложим в закон", - отметила спикер СФ.

Матвиенко заявила, что законопроект должен быть внесен в парламент как можно быстрее, и попросила вице-премьера РФ Татьяну Голикову поспособствовать этому.