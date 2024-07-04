Госдума запросила у СКР предложения по изменению миграционного законодательства

Председатель СК Бастрыкин недавно раскритиковал депутатов за бездействие в этом отношении

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Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов сообщил, что направил в Следственный комитет запрос об имеющихся у ведомства законодательных предложениях в сфере миграционной политики.

"Комитет по поручению палаты вчера направил соответствующий запрос в Следственный комитет, чтобы получить информацию, какие предложения есть у Следственного комитета в части совершенствования миграционного законодательства и каким субъектам права законодательной инициативы эти предложения направлялись", - сказал он журналистам.

В запросе депутаты просят "в максимально короткие сроки" дать ответ, добавил Морозов. Затем в Госдуме определят, в каком формате и в какие сроки рассматривать этот вопрос на заседании палаты.

Председатель СК Александр Бастрыкин 27 июня на Петербургском международном юридическом форуме отметил высокий уровень преступности среди нелегальных мигрантов, их избыток в экономике и призвал бизнес отказаться от чрезмерного их найма, а депутатов - менять миграционную политику.

"Я полагаю, самое главное - изменить миграционную политику России, точно обосновать необходимость, а может быть даже вообще сделать так, чтобы внутренними ресурсами решить свои политические, экономические, национальные и другие проблемы", - сказал он в частности. Также он высказал претензии к Госдуме в связи с отсутствием новых законов в миграционной сфере.

3 июля на пленарном заседании некоторые депутаты предложили пригласить Бастрыкина в палату для обсуждения миграционной политики.