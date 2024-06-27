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Глава СКР заявил о необходимости изменения миграционной политики в России

Глава СКР заявил о необходимости изменения миграционной политики в России
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Председатель следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что в России необходимо изменить миграционную политику.

"Я полагаю, самое главное - изменить миграционную политику России, точно обосновать необходимость, а может быть даже вообще сделать так, чтобы внутренними ресурсами решить свои политические, экономические, национальные и другие проблемы", - сказал он на Петербургском международном юридическом форуме.

По словам Бастрыкина, при привлечении на работу мигрантов необходимой руководствоваться вопросами нацбезопасности.

"Необходимо разработать механизм функционирования внутренней миграции, обеспечив достойный уровень гарантий соотечественникам, используя опыт советского прошлого", - сказал глава СКР.

СКР Александр Бастрыкин
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