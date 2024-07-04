Кремль отметил, что Киев отвергает любые переговоры с РФ - с посредником или без

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В настоящий момент ни президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, ни кто-либо другой не может быть посредником в мирных переговорах, поскольку Киев их полностью отвергает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В настоящий момент Украина отвергает любые переговоры с РФ с посредником или без", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли Эрдоган быть посредником на переговорах по урегулированию украинского кризиса.

Он отметил, что Киев решительно отверг мирный план президента РФ. "Поэтому в настоящий момент ни Эрдоган, ни кто-то другой не может быть посредником", - сказал Песков.