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Кремль получил предложение Орбана о визите "буквально позавчера"

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Москву по собственной инициативе, сообщил ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Да, это была инициатива венгерской стороны, - сказал он. - Буквально позавчера поступило предложение о проведении такого визита".

Орбан прибыл в Москву днем 5 июля, чтобы обсудить украинское урегулирование с президентом Владимиром Путиным. Переговоры проходят в Кремле.

Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер уже заявил, что Орбан не координировал свой визит с институтами ЕС и не имеет права говорить от имени Евросоюза. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе также сказал, что в России Орбан представляет свою страну, а не альянс.

2 июля Орбан встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и предложил прекращение огня для начала мирных переговоров.

Виктор Орбан Дмитрий Песков Кремль Украина Владимир Зеленский Владимир Путин Венгрия
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