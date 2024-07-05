Над Ростовской областью сбито десять дронов

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о 10 сбитых над регионом беспилотниках, после атаки зафиксированы пожары, пострадавших нет.

"В небе над Ростовской областью силами ПВО сбито 10 БПЛА", - написал он в своем телеграм-канале в ночь на пятницу.

Голубев сообщил, что в результате воздушной атаки и падения обломков дронов зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону и в Азовском районе.

Глава региона добавил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.