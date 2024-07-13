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В результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Ростовской области

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Нефтебаза в Цимлянском районе Ростовской области загорелась в результате атаки беспилотника, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.

"Около 04:00 в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Пожару присвоен 3 ранг. На месте работают пожарные расчеты", - говорится в сообщении.

В тушении пожара задействовано 49 человек и 14 единиц техники.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 июля 2024 годаВоенная операция на Украине
Василий Голубев Ростовская область
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