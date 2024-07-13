В результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Ростовской области

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Нефтебаза в Цимлянском районе Ростовской области загорелась в результате атаки беспилотника, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.

"Около 04:00 в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Пожару присвоен 3 ранг. На месте работают пожарные расчеты", - говорится в сообщении.

В тушении пожара задействовано 49 человек и 14 единиц техники.