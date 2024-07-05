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В Думу внесли законопроект о легализации земель СНТ вблизи сельских поселений

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект № 664615-8, который должен помочь решить проблемы использования земельных участков сельхозназначения для целей, не связанных с нуждами сельского хозяйства.

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По действующему законодательству, использование земельных участков сельхозназначения возможно лишь в установленных законом пределах. Участки из земель сельскохозяйственного назначения, которые находятся не дальше, чем в 30 километрах от границ сельских поселений, могут использоваться только для сельскохозяйственной деятельности, например: выращивание, производство и переработка сельскохозяйственной продукции, сказал журналистам один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Однако часто дачные поселки расположены именно на землях сельхозназначения в границах сельских поселений и используются гражданами в целях, не связанных с такой деятельностью, добавил он.

"Садоводам и огородникам участки предоставлялись начиная с 40-х годов прошлого века, в том числе и из земель сельскохозяйственного назначения, которые находились ближе к населенным пунктам, чем установленные действующим сегодня законом 30 км. За эти годы люди отстроили дома, некоторые СНТ разрослись и имеют собственную инфраструктуру. Однако действующее законодательство ограничивает использование этих территорий для ведения садоводства или огородничества", - объяснил депутат.

Для решения выявленной проблемы авторы законопроекта предлагают внести изменения в Земельный кодекс, ограничив действие нормы, запрещающей использовать земельные участки сельскохозяйственного назначения для ведения садоводства или огородничества, если такие участки распложены в границах сельских поселений. Послабление коснется граждан, которым земельные участки были предоставлены до 4 июля 2016 года (№354-ФЗ) - то есть до даты вступления в силу закона, устанавливающего соответствующие ограничения.

"Мы предлагаем этот законопроект в развитие "дачной амнистии". Зачастую, граждане и сами не знают, что их СНТ стоит на сельхоз земле, а узнают об этом только когда решают воспользоваться положениями "дачной амнистии" и зарегистрировать участок в упрощенном порядке. Разумеется, сталкиваются со сложностями, отказе в регистрации и прочими проблемами. Законопроект направлен на защиту прав собственников земли и правового положения СНТ", - сказал Крашенинников.

Земельный кодекс Павел Крашенинников Госдума СНТ
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