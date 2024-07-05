Верховный суд решит, нужно ли магазинам согласовывать вывески с жильцами

Для этого предстоит определить, являются ли вывески рекламой или информацией

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд России на примере магазина "Пятерочка" в Краснодаре определит правила установки фирменного оформления и вывесок на фасадах жилых домов: являются ли они рекламой и, как следствие, требуется ли их согласование с жильцами дома или нет.

Такой вопрос судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) Верховного суда, как сказано в его картотеке, разберет в рамках дела с участием ООО "Агроторг", одной из структур X5 Group, Ольги Джиоевой, у которой ритейлер арендовал помещение под магазин в жилом доме, и его управляющей компании - ООО "Территория комфорта".

Эта "Пятерочка" - в доме №4 на бульваре имени Клары Лучко в Краснодаре - открылась в 2017 году. Проект вывески с названиями магазина в количестве трех штук был согласован в Департаменте архитектуры и градостроительства администрации Краснодара.

В апреле 2022 года "Территория комфорта", обслуживающая этот дом, в досудебном порядке потребовала от "Агроторга" демонтировать вывески. По ее мнению, они являются рекламной конструкцией, а в таком случае для их размещения на фасаде требуется согласие собственников помещений дома, но ритейлер не заключал ни с ними договор об установке и эксплуатации вывесок, ни с управляющей компанией, нет и решения общего собрания на установку.

Не дождавшись ответа, "Территория комфорта" в июле 2022 же года обратилась в суд с аналогичными требованиями.

Возражая против их удовлетворения, "Агроторг" указывал, что конструкции установлены на основании договора с владельцем арендованного помещения и были согласованы чиновниками в 2017 году, они не являются рекламой, а представляют собой информационные вывески, содержащие данные о виде деятельности компании. Для их установки по действующим правилам не требуется согласования с собственниками многоквартирного дома.

Арбитражный суд Краснодарского края согласился с доводами ритейлера и отказал управляющей компании в демонтаже конструкций. Первая инстанция сочла спорные конструкции информационной вывеской о месте нахождения и наименовании магазина, которая размещена непосредственно над его помещениями и не препятствует иным собственникам пользоваться фасадом. "Указание юридическим лицом наименования магазина и указание вида деятельности (универсам) на вывеске по месту его нахождения не может рассматриваться как реклама", - говорится в решение суда. Апелляция и кассация с этим выводом согласилась.

Теперь "Территория комфорта" пытается добиться решения в свою пользу в Верховном суде. В жалобе управляющая организация продолжает настаивать, что спорная вывеска является рекламой. Она направлена на привлечение внимания потребителей, при этом не содержит информации, обязательной к размещению с учетом требований закона "О защите прав потребителей", излагаются в материалах дела доводы "Территории комфорта". Статья 9 этого закона обязывает продавцов указывать на вывеске фирменное наименование (наименование) своей организации, место ее нахождения (адрес) и режим ее работы.

Кроме того, управляющая компания считает, что "выводы судов о возможности ООО "Агроторг" по согласованию с одним из собственников помещения самовольно размещать на фасаде многоквартирного дома рекламные конструкции, вывески и иное оборудование противоречат жилищному законодательству и практике его применения". Заявитель указывает, что передача в пользование третьим лицам общего имущества многоквартирного дома, согласно Жилищному кодексу, допускается только по решению общего собрания собственников, независимо от того, передается ли общее имущество для установки рекламных конструкций или для других целей.

Судья Елена Борисова сочла эти доводы достаточными для передачи спора на рассмотрение СКЭС ВС. Заседание назначено на 23 июля.