Суд обязал ритейлеров согласовывать вывески магазинов с жильцами многоквартирных домов

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Размещение фирменного оформления магазинов на фасадах жилых домов возможно только с согласия собственников помещений дома, если они не соответствуют муниципальным требованиям к устанавливаемым бесплатно информационным табличкам о юридическом лице и графике его работы, решил Верховный суд России.

Такой подход распространяется и на другие конструкции.

Эти выводы содержатся в опубликованном определении судебной коллегии по экономическим спорам (СКЭС) ВС, которая рассмотрела дело с участием ООО "Агроторг", одной из структур X5 Group, Ольги Джиоевой, у которой ритейлер арендовал помещение под магазин в жилом доме в Краснодаре, и его управляющей компании - ООО "Территория комфорта".

Эта "Пятерочка" - в доме 4 по бульвару имени Клары Лучко в Краснодаре - открылась в 2017 году. Проект вывески с названиями магазина в количестве трех штук общей площадью почти 40 кв. м был согласован с городским Департаментом архитектуры.

В апреле 2022 года "Территория комфорта", обслуживающая этот дом, в досудебном порядке потребовала от "Агроторга" демонтировать вывески. По ее мнению, они являются рекламной конструкцией, а в таком случае для их размещения на фасаде требуется согласие собственников помещений дома, но ритейлер не заключал ни с ними договор об установке и эксплуатации вывесок, ни с управляющей компанией, нет и решения общего собрания на установку. А договор с управляющей компанией обязателен, поскольку в 2020 году жильцы дома на собрании решили, что сдавать в аренду места общего пользования будут через нее.

Это обращение осталось без ответа, а Арбитражный суд Краснодарского края, куда затем обратилась "Территория комфорта", пришел к выводу об отсутствии оснований для демонтажа спорных конструкций ввиду того, что они не являются рекламными. Суд согласился с доводами "Агроторга", что конструкции представляют собой информационные вывески, содержащие данные о виде деятельности компании.

Их размещение по закону о защите прав потребителей обязательно, на таких вывесках должно присутствовать фирменное наименование организации, адрес и режим работы. Для их установки по действующим правилам не требуется согласования с собственниками многоквартирного дома. "Указание юридическим лицом наименования магазина и указание вида деятельности (универсам) на вывеске по месту его нахождения не может рассматриваться как реклама", - говорится в решение суда. Апелляция и кассация с этим выводом согласилась.

Однако СКЭС ВС, рассмотрев жалобу "Территории комфорта", отменила решения нижестоящих инстанций и отправила спор на новое рассмотрение. Она исходила из того, что конструкция, размещенная на фасаде дома, не обязательно должна быть рекламной, чтобы для ее размещения требовалось согласие собственников и у них появились основания для получения дохода от ее размещения. "Фактически в силу закона [о защите прав потребителей] исключено возмездное размещение на общем имуществе дома лишь информационной вывески, которое необходимо для исполнения публичной обязанности", - отметила коллегия.

При этом размещение информационных табличек не может быть произвольным, указала СКЭС ВС, поскольку их вид и размер регламентирован и должен соответствовать требованиям, определенным нормативными правовыми актами органа местного самоуправления.

В рассматриваемом споре суды признали спорные конструкции информационными вывесками. Однако реально этот вопрос изучен не был. "Судами соответствие спорных конструкций установленным публичным требованиям по размещению информационных табличек не проверялось", - отметила коллегия ВС. Управляющая компания обращала внимание судов на то, что согласно правилам благоустройства, утвержденным Городской думой Краснодара, информационной табличкой, например, считается конструкция на фасаде здания рядом со входом, площадью для одной организации не более 0,2 кв. м.

Коллегия также отметила, что Джиоева не могла сама дать согласие на размещение спорных конструкций со включением положений на этот счет в договор с "Агроторгом". "Арендные правоотношения между ответчиками по делу не могут регулировать вопросы размещения каких-либо конструкций и оборудования с использованием общего имущества дома", - говорится в определении. Единоличное принятие решения арендодателем невозможно в силу принадлежности фасада дома к общей собственности всех собственников помещений в доме, констатировала коллегия. Это, согласно ее определению, касается размещение рекламы, инженерного оборудования и любых других возможных конструкций.

Дело отравлено на пересмотр.