В Чечне осталось освоить 4 млрд рублей, выделенных на курорт "Ведучи"

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Всего в развитие всесезонного курорта "Ведучи" в Чечне должно быть инвестировано 19 млрд рублей, из них осталось освоить в 2025 году 4 млрд рублей, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Мы сегодня посетили курорт "Ведучи". Порядка 19 млрд рублей будет в него в общей сложности вложено, из них 15 млрд рублей уже вложено, порядка 4 млрд рублей остается на освоение на следующий год. На курорте будет построена одна из самых крупнейших по протяженности канатных дорог в стране с минимальным количеством опор. Объект точно будет пользоваться спросом у туристов", - сказал министр.

С точки зрения туризма республика уже показывает хорошие результаты, но необходимо реализовать инфраструктурные проекты, добавил он.

По данным Минэкономразвития, протяженность канатной дороги составит 4,4 км, курсировать по ней будут 18 гондол, каждая из которых сможет вместить до 32 человек.

В 2023 году Чечню посетило около 230 тысяч гостей, что на 28% больше, чем годом ранее. За первые четыре месяца этого года число турпоездок в регион выросло почти на 42%.

Курорт "Ведучи" открыт в 2018 году, расположен в высокогорной части Итум-Калинского района на склонах хребта Данедук. К 2025 году на курорте планируется ввести в эксплуатацию 13 новых горнолыжных трасс и четыре канатные дороги.

На территории курорта действует особая экономическая зона, открыта самая протяженная в мире трасса с искусственным покрытием - 967 метров, работает кресельная канатная дорога, доступны тюбинг, учебный склон, батут для детей и всесезонные сервисы.