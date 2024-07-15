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В СКФО две трети инвестиций приходятся на развитие туризма

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Около от всех инвестиций в Северо-Кавказский федеральный округ вкладываются в развитие туризма, например, в Каспийский прибрежный кластер в Дагестане и в горнолыжный курорт "Ведучи" в Чечне, сообщил студентам на Кавказском инвестфоруме вице-премьер Александр Новак.

"Из всех инвестиций, которые сосредоточены в Северо-Кавказском федеральном округе, 60% составляют инвестиции в туристические кластеры, в туристические объекты. Это немалые деньги", - сказал чиновник.

По его словам, для инвестирования в туризм есть много разных направлений.

"Мы находимся сегодня в Чеченской Республике. Здесь реализуется проект горнолыжный курорт "Ведучи". Также сегодня было подписано соглашение между Республикой Дагестан и инвестором о реализации проекта Прикаспийского туристического кластера. Этот проект входит в пятерку крупнейших туристических в нашей стране", - заявил вице-премьер.

По оценке Новака, пока в Каспийском туркластере недостаточно развита инфраструктура для привлечения туристов, но в перспективе территория не должна уступать по качеству курортам Черноморского побережья.

Он также сообщил, что в понедельник было подписано соглашение о начале строительства аэропорта под Черкесском. Новая воздушная гавань должна обеспечить более короткий маршрут до горнолыжного курорта "Архыз" в Карачаево-Черкессии, отметил вице-премьер.

Александр Новак Архыз Дагестан СКФО Чечня Ведучи
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