Иноагентами признана журналист Олеся Герасименко и еще четыре человека

Из реестра исключен "Рязанский Мемориал" в связи с ликвидацией

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Минюст признал иноагентами еще пять человек и исключил из реестра две организации.



В реестр попали журналист Олеся Герасименко, юрист Григорий Вайпан, расследователь Сергей Ежов, муниципальный депутат из Петербурга от "Яблока" Сергей Трошин и Федор Уткин.

Исключены из реестра в связи с ликвидацией исключены городская общественная организация "Рязанское историко-просветительское и правозащитное общество "Мемориал" (Рязанский Мемориал), а также союз общественных объединений "Российский исследовательский центр по правам человека".

Все пять новых иноагентов, по данным Минюста, участвовали в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Только про Герасименко указано, что она живет не в России. Трошину вменяют пропаганду ЛГБТ (запрещено в России).

Как считает Минюст, Вайпан распространял фейки о решениях и политике российских властей и выступал против СВО. Он участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и принимал участие в мероприятии, организованном иностранными агентами.

"О.М. Герасименко распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации, выступала против специальной военной операции на Украине", - сказано в пресс-релизе.

Ежову вменяют распространение фейков о решениях и политике российских властей и фейков, направленных на формирование негативного образа российской армии. "Призывал к введению ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации, - указало ведомство. - Выступал против специальной военной операции на Украине".

Трошину и Уткину также вменяют распространение недостоверной информации о решениях и политике властей.

Уткин, по данным Минюста, еще и выступал против СВО.