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Что случилось этой ночью: суббота, 6 июля

Резервуары с топливом горят на Кубани после атаки БПЛА, реформист Пезешкиан избран президентом Ирана, журналистку Герасименко признали иноагентом

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Резервуары с топливом загорелись в краснодарских станицах Павловской и Ленинградской в результате атаки дронов. В также атакованном беспилотниками Ейске повреждена вышка мобильной связи.

- Экс-депутат иранского парламента реформист Масуд Пезешкиан одержал победу на президентских выборах в Иране.

- Минюст РФ внес в реестр иноагентов журналистку Олесю Герасименко и еще четырех человек.

- Российские военные уничтожили в ночь на субботу семь дронов ВСУ над Курской областью и один над Белгородской. Двум обстрелам подвергся белгородский город Шебекино, пострадали два человека.

- Джо Байден назвал себя самым квалифицированным в США для поста президента. В интервью ABC News глава Белого дома сослался на "действительно сильную простуду", а также усталость после двух поездок в Европу, из-за чего он неудачно выступил на дебатах. "Я был измотан. Я не прислушивался к своим инстинктам в плане подготовки. Это была плохая ночь", - сказал Байден.

- Начало торгов акциями "Яндекса" на "Мосбирже" перенесли на 24 июля. За это время планируется завершить все необходимые расчеты по биржевым и внебиржевым заявкам на обмен акций в рамках предложения от ЗПИФ "Консорциум.Первый" - основного владельца МКПАО "Яндекс".

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