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Более 100 населенных пунктов осталось без света и воды из-за непогоды в Центральной России

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Город Данилов и 39 населенных пунктов Даниловского района в Ярославской области остались без света и водоснабжения из-за прохождения грозового циклона, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

"Сильная гроза со шквалистым ветром прошла по региону. В Даниловском районе без воды и света остались город и 39 населенных пунктов", - написал он в телеграм-канале в пятницу.

"Уже ночью намерены возобновить водоснабжение. Продолжаются работы по восстановлению электричества", - подчеркнул Евраев.

Отключение электроэнергии из-за грозы произошло в трех районах Ивановской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ивановской области поступило сообщение об отключении электроснабжения в связи с прохождением грозового фронта в трёх муниципальных районах (Верхнеландеховский, Лухский и Юрьевецкий районах) Ивановской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под отключение электричества попали 63 населенных пункта в регионе.

Кроме того, в Калужской области город Таруса частично остался без водоснабжения и электроснабжения из-за непогоды, сообщил глава района Михаил Голубев.

"Аварийные бригады уже работают и будут работать всю ночь до полного восстановления", - заявил Голубев в соцсетях.

Ранее сообщалось, что локальные отключения электроэнергии произошли в пригороде Калуги и трех районах региона: Малоярославецком, Тарусском и Козельском районах Калужской области из-за непогоды.

По территории ряда регионов Центральной России прошел циклон с сильным ливнем, крупным градом и шквалистым ветром.

Ярославская область Ивановская область Калужская область
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