Водоснабжение возобновлено после урагана в одном из районов Ярославской области

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Специалисты устраняют последствия урагана в Даниловском районе Ярославской области, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем телеграм-канале в субботу.

"Последствия урагана в Даниловском районе устраняются. Ночью возобновили водоснабжение", - написал он.

По его словам, над восстановлением подачи электричества работают 18 бригад.

Ранее сообщалось, что в пятницу после урагана в Даниловском районе без воды и света остались город Данилов и 39 населенных пунктов. Стихия повредила три автомобиля, кровли нескольких частных, многоквартирных домов и детского сада "Сказка". Пострадавших среди жителей нет.