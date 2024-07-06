Поиск

На Кубани горят резервуары с топливом после атак БПЛА

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Дроны атаковали ряд объектов в нескольких муниципалитетах Краснодарского края, зафиксированы повреждения, сообщает оперативный штаб региона.

"В Ейске средствами ПВО сбиты вражеские БПЛА. Зафиксированы незначительные повреждения вышки сотовой связи в результате падения обломков аппаратов", - следует из сообщения.

Отмечается, что также атака беспилотников отражена в станице Павловской.

"После падения фрагментов БПЛА на нефтебазе произошло загорание резервуаров по хранению топлива", - сообщает оперштаб.

"В станице Ленинградской в результате атаки БПЛА - загорание резервуара с топливом", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Начало торгов акциями "Яндекса" на "Мосбирже" перенесли на 24 июля

Утвержден план по укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей

Иноагентами признана журналист Олеся Герасименко и еще четыре человека

Что произошло за день: пятница, 5 июля

Россия намерена в 2024 году увеличить выпуск шин на 5%, до 48 млн штук

Россия намерена в 2024 году увеличить выпуск шин на 5%, до 48 млн штук

Главой "Росгеологии" назначен Сергей Радьков

Доля расходов на потребление в ВВП России в I квартале снизилась на 2,7 п.п., до 73%

Военная операция на Украине

В ЛНР в результате обстрела Первомайска пострадали семь человек

Банк России изучает практику использования рассрочки для покупки жилья

Банк России изучает практику использования рассрочки для покупки жилья

Путин считает, что на Украине нужно не перемирие, а окончательное завершение конфликта

Путин считает, что на Украине нужно не перемирие, а окончательное завершение конфликта
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });