На Кубани горят резервуары с топливом после атак БПЛА

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Дроны атаковали ряд объектов в нескольких муниципалитетах Краснодарского края, зафиксированы повреждения, сообщает оперативный штаб региона.

"В Ейске средствами ПВО сбиты вражеские БПЛА. Зафиксированы незначительные повреждения вышки сотовой связи в результате падения обломков аппаратов", - следует из сообщения.

Отмечается, что также атака беспилотников отражена в станице Павловской.

"После падения фрагментов БПЛА на нефтебазе произошло загорание резервуаров по хранению топлива", - сообщает оперштаб.

"В станице Ленинградской в результате атаки БПЛА - загорание резервуара с топливом", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет.