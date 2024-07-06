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Минобороны РФ сообщило об ударе "Искандером" по украинскому комплексу ПВО под Полтавой

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар оперативно-тактическим комплексом "Искандер-М" по украинскому комплексу противовоздушной обороны (ПВО) С-300 в Полтавской области.

"Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" нанес ракетный удар по позиции ЗРК С-300ПС ВСУ, расположенной в районе населенного пункта Коптево в Полтавской области", - сообщило Минобороны РФ в субботу и опубликовало кадры удара.

"В результате ракетного удара уничтожены две пусковые установки С-300, кабина боевого управления, автомобильный транспорт и личный состав зенитно-ракетных расчетов ВСУ", - говорится в сообщении.

4 июля российские военные сообщили, что расчет "Искандера-М" уничтожил истребитель МиГ-29 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области Украины.

3 июля Минобороны РФ сообщило о применении комплекса "Искандер-М" для удара по стоянке украинской авиационной техники на аэродроме Полтава, тогда был уничтожен вертолёт ВСУ Ми-24 и автомобили инженерной службы.

2 июля Минобороны РФ заявило, что российские военные ударили "Искандером" по украинскому аэродрому Миргород. "В результате удара российской армии было уничтожено 5 действующих и повреждено 2 находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27", - заявило тогда Минобороны РФ.

По официальным данным, комплекс "Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы", "Ростех"). В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Официально называлась дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км.

Минобороны РФ Искандер-М Украина Полтавская область С-300
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