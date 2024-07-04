Минобороны сообщило об уничтожении "Искандером" МиГ-29 ВСУ на аэродроме Долгинцево

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Расчет "Искандера" уничтожил истребитель МиГ-29 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области Украины, заявили в Министерстве обороны РФ.

"Расчетом ОТРК "Искандер" ВС РФ был нанесён ракетный удар по стоянке авиационной техники на аэродроме Долгинцево. В результате удара уничтожен боевой самолет ВСУ Миг-29, средства авиационного поражения и автомобили инженерной авиационной службы", - говорится в сообщении.

Минобороны также опубликовало в своем телеграм-канале кадры удара по аэродрому.