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Минобороны сообщило об уничтожении "Искандером" МиГ-29 ВСУ на аэродроме Долгинцево

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Расчет "Искандера" уничтожил истребитель МиГ-29 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области Украины, заявили в Министерстве обороны РФ.

"Расчетом ОТРК "Искандер" ВС РФ был нанесён ракетный удар по стоянке авиационной техники на аэродроме Долгинцево. В результате удара уничтожен боевой самолет ВСУ Миг-29, средства авиационного поражения и автомобили инженерной авиационной службы", - говорится в сообщении.

Минобороны также опубликовало в своем телеграм-канале кадры удара по аэродрому.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 июля 2024 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Искандер МиГ-29 Украина Долгинцево
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