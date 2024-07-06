Минобороны РФ заявило о взятии под контроль села Сокол в ДНР

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль село Сокол в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны РФ в субботу.

Группировка "Север" нанесла удары по четырем украинским бригадам в Харьковской области, российские войска улучшили положение на ряде направлений, говорится в сообщении.

"Подразделениями группировки войск "Север" поражена живая сила и техника 31-й механизированной, 71-й мотопехотной бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 13-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Старица и Липцы Харьковской области", - сообщает министерство.

На этом направлении за сутки отражены пять украинских атак, ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, бронетехнику, автомобильную технику и более 10 единиц артиллерии, сообщили военные.

По данным Минобороны РФ, улучшили положение группировки "Юг", "Запад" и "Восток".

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 30-й, 43-й, 166-й механизированных, 4-й танковой бригад ВСУ, 110-й, 117-й бригад теробороны, 12-й бригады специального назначения и 1-й бригады оперативного назначения Нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Степовая Новоселовка Харьковской области, Серебрянка, Григоровка, Торское и Кировск Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, группировка "Запад" отразила две украинские контратаки.

В зоне ответственности "Запада" ВСУ потерял до 540 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, три единицы артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы, уничтожено три полевых склада боеприпасов.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Курдюмовка, Катериновка, Северск, Елизаветовка и Часов Яр Донецкой народной республики", - сказано в сообщении министерства.

По его информации, в зоне ответственности группировки "Юг" украинские силы потеряли до 650 военнослужащих, 12 автомобилей, более 10 единиц артиллерии, станцию контрбатарейной борьбы, уничтожено семь полевых складов боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й мотопехотной бригады ВСУ, 120-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Макаровка, Водяное и Урожайное Донецкой народной республики", - сообщило министерство.

По его данным, группировкой "Восток" отражена украинская атака.

"ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 105-мм орудие М119 производства США", - сказано в сообщении.

В Минобороны РФ заявили, что группировка "Центр" нанесла удары по трем украинским бригадам в ДНР.

"Отражены пять контратак штурмовых групп 31-й, 41-й, 47-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ", - говорится в сообщении.

По словам российских военных, в зоне ответственности группировки "Центр" ВСУ потеряли до 415 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа и четыре единицы артиллерии.

По данным Минобороны РФ, группировкой "Днепр" нанесены удары по пяти украинским бригадам в Запорожской и Херсонской областях.

В результате ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, восемь автомобилей, шесть гаубиц, станцию радиоэлектронной борьбы, уничтожен полевой склад боеприпасов.

Российской оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией поражены "нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, с которых осуществлялось снабжение воинских частей ВСУ; склад авиационных средств поражения и стоянка БПЛА Bayraktar на двух военных аэродромах, а также скопления живой силы и техники противника в 127 районах", сказано в сообщении.

Также оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ за сутки уничтожены радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС, говорится в сводке.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты три крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, противорадиолокационная ракета HARM производства США, управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 55 беспилотных летательных аппаратов", - сказано в сообщении.

По данным Минобороны России, всего с начала СВО уничтожено 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 283 беспилотников, 539 ЗРК, 16 513 танков и других боевых бронированных машин, 1 365 боевых машин РСЗО, 11 456 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 378 единиц специальной военной автотехники противника.