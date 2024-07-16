Начальник Генштаба ВС РФ посетил командный пункт группировки "Восток" в зоне СВО

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки "Восток" в зоне специальной военной операции и наградил военнослужащих, которые отличились в ходе взятия под контроль поселка Урожайное в ДНР, сообщает Минобороны РФ во вторник.

"На командном пункте начальник Генерального штаба заслушал доклад командующего группировкой войск "Восток" генерал-лейтенанта Александра Санчика и должностных лиц группировки о сложившейся обстановке в зоне ответственности и ходе выполнения боевых задач", - говорится в сообщении.

"Начальник Генерального штаба отметил успехи группировки "Восток" при освобождении населенного пункта Урожайное и поставил задачи на дальнейшие действия", - проинформировали в Минобороны РФ.

Министерство распространило кадры, на которых Герасимов прибыл на командный пункт группировки "Восток" в сопровождении начальника главного оперативного управления Генштаба РФ Сергея Рудского.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что на пункте управления группировки "Восток" Герасимову представили образцы боевых роботизированных комплексов, успешно применяемых в штурмовых действиях.

"В завершении своей работы в группировке "Восток" генерал армии Валерий Герасимов вручил государственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении населенного пункта Урожайное и поблагодарил их за мужество и отвагу, проявленные в боях", - заявили в военном ведомстве.

14 июля в министерстве обороны РФ сообщили, что группировка войск "Восток" взяла под контроль населенный пункт Урожайное в Донецкой народной республике. В тот день министерство заявило, что подразделения группировки в результате успешных действий овладели Урожайным, осуществляют его зачистку и разминирование.