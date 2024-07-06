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В Бурятии произошло массовое отравление людей готовой едой

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту массового отравления жителей Бурятии, сообщается в телеграм-канале СКР.

"Руководителю СУ СК России по Республике Бурятия Сухорукову В.В. поручено возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

По первоначальным данным, 5 и 6 июля в инфекционное отделение местной районной больницы обратились не менее 50 человек, в том числе несовершеннолетние.

"Пострадавшим поставлен предварительный диагноз - острый гастроэнтерит средней степени тяжести. Обратившиеся сообщили, что употребляли в пищу продукцию одной из местных организаций общественного питания, после чего почувствовали недомогание", - отмечается в сообщении.

В свою очередь, по данным прокуратуры Бурятии, число отравившихся на данный момент выросло до 70 человек.

Специалисты Роспотребнадзора установили, что обратившиеся в больницу ели продукты, купленные в одном из кафе Гусиноозерска.

Бурятия СКР Роспотребнадзор Гусиноозерск
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