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Роспотребнадзор отметил стабилизацию ситуации с корью и коклюшем в стране

Однако начала расти заболеваемость энтеровирусными инфекциями

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В России стабилизировалась эпидемиологическая ситуация с коклюшем и корью, но начался сезонный рост заболеваемости энтеровирусными инфекциями (ЭВИ), сообщили в Роспотребнадзоре.

Там отметили, что обычно энтеровирусные инфекции распространяются сезонно, в весенне-летние и осенние месяцы в связи с началом купального сезона и отпускного периода.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова возможными причинами распространения энтеровирусных инфекций, в том числе групповой заболеваемости в школьных и дошкольных организациях, назвала занос инфекции из-за некачественной организации "утренних фильтров", и не соблюдения требований санитарного законодательства при регистрации инфекции.

Также, по ее словам, риск заболевания может быть связан с недостаточным вниманием к личной гигиене в местах с большим скоплением людей. Попова обратила внимание на важность проведения профилактических мероприятий.

"Роспотребнадзором в целях совершенствования эпиднадзора за ЭВИ подготовлены и утверждены методические указания, в регионы направлены методические письма", - добавили в ведомстве.

Анна Попова Роспотребнадзор
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