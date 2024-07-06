Два человека погибли при обрушении канализационной станции в Волгограде

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В Красноармейском районе Волгограда обрушилась канализационная станция, два человека погибли, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону в субботу.

"На канализационно-насосной станции произошел хлопок с последующим обрушением части кровли здания. В момент происшествия на территории станции находились работники организации, тела двоих из которых обнаружены. Точное количество пострадавших устанавливается", - говорится в сообщении.

Отмечается, в качестве одной из версий причин происшествия рассматриваются нарушения при производстве сварочных работ.

Дело возбуждено по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ).

Между тем, по данным "Концессий водоснабжения", пострадали три человека.

Со своей стороны, в экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что ведется поиск людей под завалами станции. "Есть (люди под завалами - ИФ). Данные (по количеству человек - ИФ) разнятся", - сказали в службах.