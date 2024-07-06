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Три человека могут находиться под завалами канализационной станции в Волгограде

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Спасатели продолжают работу на месте обрушения канализационной станции в Волгограде, под завали могут оставаться три человека, сообщает пресс-служба администрации региона в своем телеграм-канале.

"По предварительным данным, два человека погибли, трое могут находиться под завалами - работа экстренных служб продолжается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на текущий момент предпосылок для ухудшения функционирования систем жизнеобеспечения Красноармейского района нет.

Ранее сообщалось, что в субботу обрушились несущие конструкции канализационной станции в Волгограде. По данным "Концессий водоснабжения" пострадали три человека. Во время инцидента на объекте работали восемь человек. Следователи сообщали о двух погибших.

Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ). Предварительная причина ЧП - нарушения при производстве сварочных работ.

Волгоград
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