Три человека могут находиться под завалами канализационной станции в Волгограде

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Спасатели продолжают работу на месте обрушения канализационной станции в Волгограде, под завали могут оставаться три человека, сообщает пресс-служба администрации региона в своем телеграм-канале.

"По предварительным данным, два человека погибли, трое могут находиться под завалами - работа экстренных служб продолжается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на текущий момент предпосылок для ухудшения функционирования систем жизнеобеспечения Красноармейского района нет.

Ранее сообщалось, что в субботу обрушились несущие конструкции канализационной станции в Волгограде. По данным "Концессий водоснабжения" пострадали три человека. Во время инцидента на объекте работали восемь человек. Следователи сообщали о двух погибших.

Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ). Предварительная причина ЧП - нарушения при производстве сварочных работ.