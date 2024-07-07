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Катер перевернулся на реке Амур в Хабаровске, пропали три человека

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Спасатели ведут поиски трех человек с перевернувшегося катера на реке Амур в Хабаровске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону в воскресенье.

"Около 2 часов ночи по местному времени 7 июля в главное управление МЧС России по Хабаровскому краю поступило сообщение, что недалеко от моста через реку Амур в Хабаровске затонул катер "Амур". В нем находилось 5 человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что двум пассажирам - мужчине и женщине - удалось самостоятельно выплыть на берег, судьба судоводителя и еще двух женщин неизвестна.

Спасатели обследуют акваторию реки и береговую черту от моста и ниже по течению с обеих сторон. По предварительным данным, люди в катере были без спасательных жилетов.

Как отмечают спасатели МЧС России, из-за подъема уровня воды при прохождении паводка в реке сейчас много бревен и коряг, местами усилилось течение, водовороты.

Амур Хабаровск МЧС России
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