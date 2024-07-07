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Что случилось этой ночью: воскресенье, 7 июля

В Алуште и окрестностях приостановили газоснабжение, на реке Амур перевернулся катер, новый президент Ирана сделал заявление

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его предвыборные обещания не были пустыми словами, он выполнит каждое из них. Пезешкиан также отметил, что впереди его ждут серьезные испытания и пообещал "услышать всех, к кому раньше не прислушивались".

- В Алуште и 14 близлежащих селах приостановили газоснабжение из-за пожара на распределителе. На место направлена дополнительная группировка спасателей, всего к тушению привлечены более 50 человек и 14 единиц техники. В настоящее время пожар локализован на площади 1,5 тыс. кв. м.

- Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о возвращении из Сирии 20 российских детей. Их ждет медицинское обследование в федеральной клинике и социальная реабилитация в одном из московских центров. После этого они встретятся с родственниками.

- Катер перевернулся на реке Амур в Хабаровске. В нем находились пять человек. Двум из них удалось выплыть на берег, судьба остальных неизвестна.

- Пожар произошел на складе в Воронежской области после атаки беспилотников ВСУ, началась детонация взрывоопасных объектов. Власти подготовили автобусы на случай эвакуации граждан.

- Сборные Англии и Нидерландов вышли в полуфинал чемпионата Европы по футболу. Англичане победили швейцарцев, голландцы - турков. В полуфинале команды сыграют между собой.

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