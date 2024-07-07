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Пожары на мусорных полигонах произошли в ЯНАО и в Волгоградской области

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Полигоны твердых бытовых отходов загорелись в городе Надым Ямало-Ненецкого автономного округа и в городе Михайловка Волгоградской области.

Как сообщает Главное управление МЧС по ЯНАО, площадь пожара на полигоне в Надыме составляет 1 500 кв. метров. Угрозы населенным пунктам нет.

Сообщение о пожаре поступило около 09:00 по местному времени. На месте происшествия работают 13 единиц техники и 32 человека.

В свою очередь возгорание мусора в волгоградской Михайловке произошло на площади 500 кв. метров, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Волгоградской области.

Как говорится в сообщении, "тушение пожара осложняется тем, что происходит горение мусора глубокого залегания".

По данным администрации района, представители регионального оператора ТКО находятся на месте, организуя проведение работ.

ЯНАО Волгоградская область Надым Михайловка
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