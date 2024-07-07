Что произошло за день: воскресенье, 7 июля

Пожары на мусорных полигонах в двух регионах, явка на выборах во Франции, первая с 2021 года победа Хэмилтона в гонке "Формулы-1"

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Около 50 человек из трех населенных пунктов в Воронежской области отправлены в пункты временного размещения после того, как в результате падения беспилотника начались пожар и детонация взрывоопасных объектов.

- Электроподстанция при насосной станции в Волгограде полностью разрушена после взрыва в субботу, вода подается потребителям в полном объеме.

- Мусорные полигоны загорелись в Надыме (ЯНАО) и Михайловке (Волгоградская область).

- Явка во втором туре парламентских выборов во Франции достигла 59,71% к 18:00 по московскому времени. Первые результаты ожидаются после 21:00 по Москве.

- Совет стражей конституции Исламской республики Иран утвердил итоги выборов президента: во втором туре победу одержал реформист Масуд Пезешкиан.

- Льюис Хэмилтон выиграл гонку "Формулы-1" впервые с 2021 года. Вторым на трассе "Сильверстоун" пришел нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull, третьим - Ландо Норрис из McLaren.