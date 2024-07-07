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Лесной пожар на площади 3 тыс. кв. метров тушат в бухте Инал на Кубани

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидируют возгорание сухой растительности на площади 3 тыс. кв. метров в бухте Инал Туапсинского района (Краснодарский край), сообщает краевой лесопожарный центр в воскресенье.

"На пульт диспетчерской службы Краевого лесопожарного центра поступило сообщение о задымлении в районе бухты Инал со стороны леса. По прибытии в 22:40 по Москве на место обнаружен лесной пожар в Джубгском лесничестве Лермонтовском участковом лесничестве (...) на примерной площади 0,3 га", - говорится в сообщении.

Проводится комплекс мер по локализации лесного пожара.

В пресс-службе ГУ МЧС России по краю уточнили, что угрозы частным домовладениям нет. В ликвидации пожара задействовано 11 единиц техники и 56 человек.

Ранее сообщалось о возгорании сухой растительности на площади 7,5 га в районе Голубой бездны в хуторе Джанхот города-курорта Геленджик. В настоящее время идет проливка лесной подстилки.

"Рассчитываем, что сегодня будет объявлена локализация", - заявил глава города-курорта Геленджик Алексей Богодистов.

Алексей Богодистов Геленджик МЧС России Кубань
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