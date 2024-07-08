Отдыхающих эвакуируют из баз отдыха в бухте Инал на Кубани, где горит лес

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Отдыхающих эвакуируют из баз отдыха в бухте Инал Туапсинского района (Краснодарский край), где спасатели тушат лесной пожар на площади 6 тыс. кв. метров, сообщил глава района Сергей Бойко в своем телеграм-канале.

"Сегодня в 21:10 мск оператором службы 112 принята информация о возгорании на горе на 1-м участке Центрального пляжа Бухты Инал. (...) Проводим эвакуацию людей из близлежащих баз отдыха", - написал Бойко.

По его данным, площадь лесного пожара составила уже 6 тыс. кв. метров.

Ранее сообщалось, что спасатели ликвидируют возгорание сухой растительности на площади 3 тыс. кв. метров в Джубгском лесничестве Лермонтовском участковом лесничестве (бухта Инал Туапсинского района - ИФ).

В министерстве природных ресурсов Краснодарского края отмечают, что тушение пожара осложняется сильным ветром.

"Из-за сильного ветра пожар разгорается. (...) Идет наращивание сил и средств для его локализации", - говорится в пресс-релизе ведомства.