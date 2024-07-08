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Лес на площади почти 334 тыс. га горит в Якутии

Лес на площади почти 334 тыс. га горит в Якутии
Фото: Иван Никифоров/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Более 120 природных пожаров зафиксировано на площади 334 тыс. га в Якутии, сообщил в понедельник журналистам замминистра, экологии, природопользования и лесного хозяйства региона Андрей Коноплев.

"На начало суток в Якутии действует 121 лесной пожар площадью 327,14 тыс. га и 1 ландшафтный на площади 6,84 тыс. га. Из них локализовано восемь пожаров", - рассказал Коноплев.

По его словам, за сутки в регионе потушено 10 лесных пожаров на площади 31,15 тыс. га в Верхневилюйском, Верхоянском, Горном, Нерюнгринском, Сунтарском, Томпонском районах.

В то же время обнаружено во время авиационного и космического мониторинга 16 новых лесных пожаров. На тушении задействовано 1 тыс. 658 человек и 79 единиц техники. Работает авиация, добавил Коноплев.

Пожароопасный сезон начался в Якутии с 6 мая. С 1 июля в республике введен режим ЧС федерального характера. Кроме того, на всей территории региона установлен особый противопожарный режим.

Якутия Горный Нерюнгринский Андрей Коноплев
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