Глава Минприроды ждет пика летних пожаров в РФ в течение двух-трех недель

Текущий год может войти в десятку самых теплых в России за последние 30 лет, заявил Александр Козлов

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Снижения пожарной опасности в ближайшей перспективе не будет, кроме Дальнего Востока, пожары со второй половины июля прогнозируются в регионах Сибирского и Уральского федеральных округов.

"Обстановка осложняется. И по прогнозам Росгидромета, снижения пожарной опасности не будет. То есть в течение двух-трех недель нас ждет пик летних пожаров. Текущий год, по расчетам специалистов, может войти в десятку самых теплых за последние 30 лет", - сказал глава Минприроды РФ Александр Козлов в среду на совещании президента с членами правительства.

"Примерно сейчас по прогнозу мы наблюдаем температуры, которые были в последний раз в 2012 году. Кроме Дальнего Востока, мы прогнозируем во второй половине июля - августе (лесные пожары - ИФ) в Томской области, Красноярском крае, Тыве, Иркутской области и Ханты-Мансийском округе. Это то, на что нужно обратить особое внимание", - отметил министр.

Он сообщил, что силы в этих регионах переведены в режим повышенной готовности, увеличивается кратность мониторинга лесов и перебрасываются группировки на территории.

"Что касается горимости сейчас, то это три территории: Забайкалье, Якутия и Амурская область. К сожалению, с негативной динамикой разворачивающиеся. В поддержку региональных сил мы привлекли все силы Авиалесохраны и межрегионального маневрирования. Они все находятся на этих территориях сейчас", - сказал Козлов.

"Наша основная задача, которую мы сейчас видим, - не допустить перехода огня на населенные пункты и объекты экономики", - подчеркнул он.

По словам министра, с мая по июль основная площадь пожаров, около 85%, пришлась на территорию Хабаровского края, Якутии, Забайкалья и Амурской области, и две трети крупных пожаров возникли в труднодоступных и удаленных районах, в том числе в Заполярье.

"Если раньше северные территории начинали гореть в июле по статистике прошлых периодов, то в текущем году ситуация сместилась влево на месяц. Это произошло из-за аномальной жары и гроз", - отметил глава Минприроды.